Центробанк России и ФРС США сделали ставки

На текущей неделе два регулятора – Федеральная Резервная Система США и Центральный Банк России, – изменили основной параметр монетарной политики. Какие изменения можно ожидать на финансовом рынке и как это может отразиться на курсе белорусского рубля?

21 марта Комитет по открытым рынкам ФРС США, а 23 марта Совет директоров Банка России изменили процентную ставку. ФРС повысила ставку на 0,25% до 1,75%, ЦБ РФ снизил ключевую ставку на те же 0,25% до 7,25%. Можно говорить, что по-своему у каждого регулятора есть повод для оптимизма.

«Центробанк РФ отметил умеренное снижение инфляции и представил прогноз по инфляции на 2018 г. на уровне 3 – 4% и около 4% в 2019 г., рост ВВП на 1,5 – 2,0% в 2018-2019 гг. Поэтому снижение ставки было ожидаемым, хотя большинство рассчитывало на снижение на 0,5%, – поясняет финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев. – ФРС подтвердила рост американской экономики и ожидается еще два шага повышения в текущем 2018 г.

Поскольку решение ФРС было также ожидаемым и прогнозируемым, доллар США остался практически на тех же уровнях, на которых находится с начала года. Индекс доллара (отношение «бакса» к корзине шести мировых валют) с начала 2018 г. снизился примерно на 5%. А с начала 2017 г., когда доллар резко пошел вниз, потери составили около 20,0%. Было ожидание, что после заседания ФРС 21 марта доллар получит импульс для роста. Но пока этого не случилось и можно ожидать умеренного ослабления доллара США до сентября текущего года».

По мнению эксперта, в пользу российского рубля работают экономические факторы. Это высокие цены на нефть (Brent торгуется 69,20 долларов за баррель) и минимально низкие инфляционные ожидания внутри России. Давление рубль испытывает в большей степени от политических факторов. Это претензии со стороны Великобритании и решение президента США Дональда Трампа ввести тарифные ограничения в отношении Китая. В воздухе витает слово «торговая война», которая никак не радует финансовые рынки.

«Белорусская финансовая система тем временем стабильна, – убежден М. Грачев. – Об этом свидетельствуют итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже за прошедшую неделю. Корзина валют Нацбанка снизилась с начала года на 0,19%, что фактически означает ревальвацию национальной валюты. Доллар США подешевел на 1,22%, российский рубль также подешевел на 0,44%, евро вырос в цене на 2,02%. Примерно такое же положение с реальным курсом белорусского рубля».

По данным Нацбанка, в январе 2018 г. к январю 2017 г. индекс реального курса снизился к российскому рублю на -4,2%, к евро на -8,8% и к доллару США вырос на 3,0%. Это полностью соответствует интересам белорусских экспортеров и импортеров, способствует наполнению государственного бюджета. Следующее заседание Правления Нацбанка Беларуси, на котором будет обсуждаться вопрос изменения процентной ставки, пройдет 20 июня. До этого времени ожидается минимальное укрепление курса белорусского рубля при сохранении внешних условий.