Кто и как излечит регионы от депрессии

Социально-экономическое состояние некоторых белорусских регионов оценивают, как депрессивное. Почему так происходит и что следует сделать для возрождения глубинки – об этом говорили эксперты во время интерактивной дискуссии, организованной «Либеральным клубом».

Научный сотрудник BEROC, магистр экономики Олег Мозоль отметил, что за последние 15 лет сельское население ежегодно сокращается на 1%. Трудоспособное население в райцентрах сократилось на 3% за период с 2014 г. Это приводит к формированию кластеров депрессивных районов, в которых некому работать, в частности речь идет о Гомельской и Витебской областях. Однако и те, кто обеспечен работой, не в полной мере удовлетворены своим финансовым состоянием, ведь разница в средних зарплатах – средняя по стране и в райцентрах, по данным за период с 2003 по 2016 г. отличается примерно на 20%. В райцентрах еще и труд женщина на 20% ниже оплачивается.

Дмитрий Маркушевский, академический директор Центра исследования общественного управления СИМПА, руководитель Школы мэров полагает, что основная проблема – это недостаток полномочий у органов местной власти: «В основном чиновники на местах исполняют волю сверху. На местах лучше видны проблемы». Поддерживает эту мысль и исполнительный директор центра новых идей, менеджер проектов фонда «Интеракция» Антон Родненков. Также он считает одной из причин неблагополучия регионов существующую систему распределение налогов. Он привел пример из практики, когда в одном из райцентров ему сказали: «А зачем нам энергоэффективное предприятие, если сэкономленные средства отдадут соседнему району»? А. Роденков напомнил, как формируются местные бюджеты: 5% – местные налоги и сборы, 35% – трансферты из республиканского бюджета, 60% – общегосударственные налоги.

Участники дискуссии отметили, что регионы обделены вузами: в столице их 28, во всей остальной Беларуси – 23. Сегодня наша страна связывает надежды с развитием айти-индустрии. Однако в Минске сейчас работает 26 тыс. айтишников, в Гомеле – 2 тыс. В столице Украины таких специалистов тоже 26 тыс., но в Харькове их 22 тыс., во Львове – 17 тыс. Так происходит, потому что в наших регионах, как уже отмечалось, мало вузов. Не стоит забывать, что айтишники могут трудиться дистанционно, а значит, жить в райцентрах, деревнях, при этом хорошо зарабатывать и тратить деньги дома.

Также эксперты были единодушны в том, что регионы спасет предпринимательство. Для этого, по словам О. Мозоля, необходимо точно понимать, куда направлять инвестиции; развивать семейный бизнес; совместить айти и сельское хозяйство. На практике последнее может выглядеть таким образом, что мелкие производители сельскохозяйственной продукции кооперируются и осуществляют поставки в крупные торговые сети, используя мобильное приложение.

Между тем, по словам О. Мозоля, есть и довольно успешные регионы, такие как Солигорск, Мозырь, Полоцк, однако они не влияют на развитие соседних регионов.

– Для развития регионов очень важны местные активисты, которых не заменят ни государство, ни эксперты из Минска, ни европейские консультанты¸ – заявил в эксклюзивном комментарии «Директору» Вадим Можейко, модератор дискуссии, кандидат культурологии, эксперт «Либерального клуба». – К сожалению, в Беларуси до сих пор чаще руководствуются принципом «моя хата с краю»: к примеру, как показывают результаты исследования «Осведомленность и включенность в деятельность общественных организаций и неформальных инициатив в Беларуси», как раз об организациях регионального развития и инициативах местных сообществ знают меньше всего белорусов (14.5%). До тех пор, пока активисты на местах не начнут систематически бороться за улучшение жизни местных сообществ, в том числе самоорганизуясь и решая проблемы по старому доброму белорусскому принципу «талаки», я бы не ждал реального оживления жизни в регионах.

В то же время, государство должно создавать хорошие правила игры, которые бы способствовали региональному развитию. Как отмечали и спикеры на дискуссии «Либерального клуба», в первую очередь здесь идет речь о развитии местного самоуправления, включая выборных мэров вместо назначаемых сверху глав исполкомов. И в целом необходимо повышать прозрачность местных администраций, их подотчетность гражданам. Не нужно изобретать велосипед, достаточно не стесняться перенимать лучший мировой опыт – например, той же Швеции. Еще один способ для государства развивать регионы – децентрализовать сами институты власти. Например, центробанк Германии расположен во Франкфурте-на-Майне, а парламент Грузии – в Кутаиси. В Беларуси же, напротив, даже Миноблисполком расположен не в Минской области, а в столице.