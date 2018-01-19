В Беларусь пришла международная платежная система JCB

«Белинвестбанк» стал первым финансовым учреждением в нашей стране, которое начало прием карт международной платежной системы JCB.

Как сообщает пресс-служба «Белинвестбанка», карточки JCB выпускаются в 23 странах мира. Посещая Беларусь, более 105 млн держателей этих карточек смогут снимать наличные в 500 банкоматах и оплачивать покупки в эквайринговой сети Белинвестбанка. Последняя включает в себя более чем 7 300 торгово-сервисных предприятий на территории нашей страны.

«Мы рады, что именно Белинвестбанк поможет гостям Беларуси, держателям карт JCB, создать комфортные условия пребывания в нашей стране. Мы расширяем возможности и для держателей карт российской национальной платежной системы «МИР». На территории Беларуси в эквайринговой сети Белинвестбанка будут приниматься кобейджинговые карты МИР-JCB, – заявил председатель правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев. – Оплата покупок и услуг платежными картами JCB и кобейджинговыми МИР-JCB избавит от необходимости обменивать иностранную валюту на наличные белорусские рубли. Таким образом у наших гостей появится дополнительное время для того, чтобы лучше познакомиться со страной, увидеть и узнать о ней как можно больше. Кроме того, на протяжении многих лет эквайринговая сеть Белинвестбанка является одной из крупнейших и продолжает активно развиваться по всей стране. А это значит, что Вы сможете воспользоваться картами JCB во всех, даже самых отдаленных уголках Беларуси. Мы стремимся максимально удовлетворить и потребности бизнесменов, приезжающих в Беларусь со всего мира. Приход системы JCB ускорит и упростит их расчеты, будет способствовать укреплению имиджа Белинвестбанка и Беларуси в целом на международном финансовом рынке».

Для тестирования и запуска международной платежной системы в Минск прибыли Такаси Суэцугу, генеральный директор JCB International Eurasia, и Юичиро Кадоваки, исполнительный вице-президент JCB International Co, Ltd и руководитель подразделения развития бизнеса в России, СНГ и Южной Азии. Сразу по прилету в белорусскую столицу гости смогли воспользоваться своими карточками JCB в Национальном аэропорту Минск. Таким образом стразу стало ясно, что сеть 2Белинвестбанка» полностью готова к приему карточек JCB.

Справочно:Платежная система JCB – одна из ведущих международных платежных систем, основанная в Японии в 1961 году. В 1981 году JCB стала первой платежной системой Азии, которая вышла на международный рынок. JCB продолжает активно развивать сеть приема карт во всем мире, сотрудничая с лидерами рынка и поддерживая партнёрские отношения с торгово-сервисными предприятиями. Благодаря успешному развитию бизнеса и предоставлению услуг самого высокого уровня, компания удерживает ведущие позиции на рынке, а карты JCB получили международное признание и высокую лояльность клиентов.