Польша-Беларусь: есть динамика!

«По результатам 2017 г. ожидается более $2,5 млрд долларов товарооборота, что больше примерно на 20%, чем в прошлом году», – заявил посол Польши в Беларуси Конрад Павлик на предрождественской встрече с журналистами в «Пресс-клубе Беларусь».

Говоря об экономическом сотрудничестве двух стран, посол отметил, что наблюдается его рост. Это обусловлено в том числе активным политическим диалогом, ведь за два последних года Беларусь посетили руководители министерств иностранных дел, внутренних дел, образования, здравоохранения Польши. К. Павлик напомнил, что в октябре 2016 г. Минск посетила делегация Польши во главе с вице-премьером-министром развития и финансов Матеушем Моравецким. Делегация участвовала в работе XX белорусско-польского экономического форума «Добрососедство», а г-н Моравецкий возглавил польскую делегацию на четвертом заседании совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Посол выразил надежду, что и став премьер-министром Польши М. Моравецкий продолжит курс на сотрудничество с Беларусью. Резюмируя, К. Павлик отметил, что даже незначительные политические шаги вперед сказываются на конкретных экономических результатах.

Петр Масайло, первый секретарь, руководитель отдела содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польша в Минске в комментарии «Директору» напомнил, что в начале декабря был организован самый большой в истории форум польских инвесторов в Беларуси.

«Польша занимает четвертое место среди инвесторов, – сказал П. Масайло. – За три квартала текущего года приток инвестиций показал рекордную динамику – более 150%». Сумма польских инвестиций за этот период составила примерно $260 млн, в т.ч. $255 млн – прямых инвестиций.

Если посмотреть очередность согласно объему прямых накопленных инвестиций в Беларуси, то Польша занимает 10 место, однако по динамике за три квартала 2017/2016 гг., она – первая.

Что касается товарооборота между странами, то белорусский экспорт в Польшу растет более быстрыми темпами, чем польский в Беларусь.

01-09 2017 г. 01-09 2016 г. 2017/2016, % Товарооборот (в $ млн) 1792,1 1524,5 117% Экспорт в Польшу 790,1 645,4 122% Импорт из Польши 1002,0 879,1 114%

Между тем, несмотря на хорошую динамику польско-белорусского экономического сотрудничества, в Минске отдел содействия торговле и инвестициям работает до конца января 2018 г. Уже завершили или в начале следующего года завершат свою работу остальные ОСТИ при Посольствах/Консульствах Республики Польша и в других странах СНГ. Новая структура, которая придет вместо ОСТИ, уже создается Польским Агентством Инвестиций и Торговли, но она будет осуществлять свою деятельность вне дипломатической службы. Белорусский Трейд-Офис Польши в ближайшие месяцы начнет работать в Минске.