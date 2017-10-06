Депутаты рассматривают проект Декрета №4

В первый день работы третьей сессии Палаты представителей Нацсобрания депутаты рассмотрели 12 вопросов, многие их которых касались предпринимательской деятельности.

Депутаты изучили документы, посвященные изменениям в Декрете №4. Напомним, что речь идет о пакете документов, призванных существенно облегчить условия ведения бизнеса и минимизировать количество проверок.

Во втором чтении депутаты приняли поправки в Закон «О кредитных историях». Проектом закона четко определены функции Нацбанка в области использования информации, которая входит в кредитную историю. Также расширен перечень субъектов, на которых распространяется действие данного закона, в частности, это ОАО «Банк развития Республики Беларусь», а также микрофинансовые и лизинговые организации. С целью укрепления устойчивости банковской системы законопроект предусматривает отражение в кредитных историях групп риска по разным критериям.

Также в первый день работы третьей сессии депутаты ратифицировали договор о сотрудничестве с Суданом, соглашение о финансировании трансграничного сотрудничества по двум осям – Латвия-Литва-Беларусь и Польша-Беларусь-Украина, приняли инвестиционное соглашение с Грузией.