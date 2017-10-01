Генпрокурор ищет белорусские деньги в Москве

В Посольстве Беларуси в России состоялось совещание с представителями субъектов товаропроводящих сетей белорусских предприятий-экспортеров с участием заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко под председательством генпрокурора Беларуси Александра Конюка. Обсуждались острые вопросы, касающиеся сокращения внешней просроченной дебиторской задолженности и возврата валютной выручки в страну.

На заседание были приглашены руководители субъектов товаропроводящих сетей (ТПС), зарегистрированных в РФ, а также ряда крупных белорусских компаний-производителей: ОАО «БАТЭ», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «МАЗ», ОАО «Амкодор», ОАО «Белаз», ОАО «Гомсельмаш» и др.

А. Конюк напомнил, что сумма внешней просроченной задолженности составляет примерно $500 млн, а серьезных изменений в динамике ее возврата нет.

Генпрокурор констатировал, что одним из основных источников внешней просроченной дебиторской задолженности белорусских предприятий являются их товаропроводящие сети. Они создавались с целью завоевания рынков сбыта и реализации продукции по более высоким ценам, чем при прямых продажах заводами-изготовителями.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, по итогам проверок выяснилось, что в ряде случае материнские компании перестали контролировать и управлять субъектами ТПС, что позволило им без предоплаты отгружать товар, нередко в адрес недобросовестных контрагентов. Кроме того, зафиксированы факты совершения хищений.

А. Конюк подчеркнул, что налажено тесное взаимодействие с российскими коллегами и общими усилиями будут предприняты меры для возврата в страну валютной выручки.

Руководители ООО «Минскоблпродукт», ОАО «МТЗ-ЕлАЗ», ЗАО «Торговый дом «МТЗ», ООО «МАЗ-РУС», ООО «Курский Торговый дом «Белшина», ООО «Белнефтехим-РОС» выступили на совещании с отчетами и рассказали о принимаемых мерах по недопущению внешней просроченной дебиторской задолженности и возврату уже образовавшихся долгов.

По информации А. Конюка, в первом полугодии 2017 г. по искам прокуроров экономическими судами Беларуси взыскано более $58,5 млн, работа по защите интересов национальных субъектов хозяйствования в судебном порядке будет продолжена.