Чистая продажа валюты пошла на спад

В августе население, предприятия и нерезиденты в совокупности продали на чистой основе всего 23,5 млн долларов. Это рекордно низкий объем с начала года.

«Снижение объемов чистой продажи валюты на бирже связанно с высоким спросом предприятий в августе: субъекты хозяйствования-резиденты за месяц купили на чистой основе 167 млн долларов. Однако поводов для беспокойства здесь нет – сальдо внешней торговли по итогам первого полугодия сложилось положительным на уровне 420,5 млн долларов, – комментирует финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова. – Это означает, что экспорт в Беларуси превышает импорт, и пока нет предпосылок для того, что повышенный спрос предприятий на валюту станет тенденцией».

Между тем чистая продажа валюты населением в августе выросла после нескольких месяцев снижения:

Белорусы продали на чистой основе 149 млн долларов, что на треть выше июльского показателя. В то же время, это меньше, чем было в феврале, марте, апреле, мае и июне. По мнению эксперта, в этом сегменте, в отличие от предприятий, есть предпосылки для снижения ежемесячных объемов чистых продаж.

Ж. Кулакова считает, что к сокращению предложения валюты со стороны населения может привести рост реальных заработных плат, а к росту спроса – снижение процентных ставок в экономике, а вслед за ним и инвестиционной привлекательности белорусского рубля. Но поскольку рост реальных зарплат происходит очень умеренными темпами (плюс 2% за первое полугодие), то, вероятнее всего, в ближайшие месяцы белорусы продолжат выступать чистыми продавцами валюты.

Средняя ставка по новым срочным депозитам физлиц в рублях составила в июле текущего года 6,4%, а в валюте – 1,7%, т. е. средняя доходность едва превышает уровень годовой инфляции соответствующей валюты. Такое положение дел привело к тому, что срочные вклады физлиц в рублях сократились, а валютные – выросли.

Ж. Кулакова считает, что объемы чистой продажи могут постепенно снижаться. «Чем меньше будет совокупный профицит валюты на бирже – тем труднее правительству будет обслуживать валютный госдолг. На протяжении последних нескольких лет «излишек» валюты на внутреннем рынке, формируемый населением, предприятиями и нерезидентами, является хорошим подспорьем в этом деле», - резюмирует эксперт.