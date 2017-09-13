Переговоры в Жиневе о присоединении Беларуси к ВТО

11-15 сентября 2017 г. в Женеве состоится второй в этом году полномасштабный раунд переговоров по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавит первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко. Как сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, пройдет три заседания, на которых будут обсуждаться вопросы государственной поддержки сельского хозяйства и доступ на рынок товаров и услуг из 9 государств-членов ВТО, а также девятое заседание рабочей группы.

Напомним, что Беларусь ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 г. Очередная активизация переговорного процесса по вступлению в ВТО была предпринята весной прошлого года. А уже в июне текущего года на международной конференции «Экономическая безопасность в глобализированном мире» в рамках экспертной инициативы «Минский диалог» министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что завершаются переговоры о вступлении Беларуси в ВТО и уже вышли на подготовку финального документа – проекта доклада рабочей группы.

Всемирная торговая организация (ВТО) – это международная экономическая организация, занимающаяся вопросами многостороннего регулирования торговли товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности. На 1 августа 2016 г. полноправными участниками ВТО являются 164 государства. Около 20 государств имеют статус наблюдателя ВТО. Подавляющее большинство из них ведут переговоры о присоединении к данной организации.