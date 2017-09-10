Более $500 млн за белорусские товары осели за границей

«Мы сегодня берем кредиты под определенные проценты, а немало сотен миллионов долларов болтается за пределами страны – неоплаченных за поставленные товары и услуги», – заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в развитии экономики.

Точная цифра просроченной внешней дебиторской задолженности зарубежных партнеров перед белорусскими экономическими субъектами известна: более $500 млн. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк полагает, что далеко не все деньги удастся вернуть. «Потому что где-то мошеннические структуры были задействованы, когда наше предприятие загоняет продукцию, скажем, в какое-то российское представительство или фирму, а та банкротится, – цитирует БЕЛТА генпрокурора. – И все, уже трудно будет что-либо вернуть после таких действий».

По мнению А. Конюка, большая задолженность спровоцирована множеством проблем в деятельности товаропроводящих сетей, в том числе криминального характера. Генеральный прокурор считает, что вопрос образования и накопления просроченной внешней дебиторской задолженности находится в компетенции руководителей товаропроводящих сетей и зависит от их добросовестности. «Некоторые вопросы мы решаем путем прокурорского реагирования. Так, недавно возбуждено уголовное дело в отношении одного из субъектов товаропроводящих сетей «Белшины» в Грузии, – поделился информацией А. Конюк. – Возбуждено уголовное дело в отношении субъектов товаропроводящих сетей российских, в том числе связанных с поставкой молочной и мясной продукции белорусских предприятий».

Основной причиной проблемы генпрокурор считает «криминальную заангажированность».

«Некоторые наши субъекты с упорством, достойным лучшего применения, направляют в одну и ту же точку нашу продукцию без оплаты. И у меня как прокурора возникает сразу вопрос… Заинтересованность – личная, материальная и так далее», – отметил А. Конюк.