Август 2017: Итоги прошедшего месяца

На законопроект о запрете валютных привязок в договорах обратили внимание двое наших экспертов.

Валютные риски сохраняются

– Август был скуп на новости, в том числе и экономические. Основные события - лишь новости о планах. В частности, Россия заявила о планах потребовать перевода транзита белорусских нефтепродуктов в российские порты. Эти планы не устраивают белорусскую сторону, и могут привести к срыву договоренностей по поставкам нефти. Это в свою очередь может угрожать хрупкому восстановлению экономики, – подводит итоги Катерина Борнукова, академический директор Белорусского центра экономических исследований BEROC.

Воодушевившись успехами Нацбанка по борьбе с инфляцией, власти подготовили законопроект о запрете валютных привязок в договорах. Чаще всего такие привязки используются, например, в арендных договорах, или в отношениях, связанных с импортом. Привязки призваны защитить одну из сторон от высоких рисков. В случае арендных договоров в таком случае все риски перекладываются на арендатора, что создает огромную нагрузку на бизнесы при девальвации. Учитывая, что сегодня Нацбанк стремится к ценовой стабильности, а стабильность валютного курса не является первоочередной задачей, валютные риски (причем связанные как с девальвацией, так и с ревальвацией рубля) сохраняются. Более того, наличие валютных рисков - нормальная ситуация для экономики, как и возможность страхования от таких рисков. Поэтому если договор с валютной привязкой не является результатом монопольного давления (как часто бывает при аренде), запрет валютных привязок - чрезмерная мера, и может серьезно навредить бизнесам, связанным с импортом.

Повышение доверия к нацвалюте

– Дедолларизация – очень важная для экономики вещь. Когда ведутся расчеты и формируются цены в иностранной валюте – это нонсенс и характерно для государств с гиперинфляцией или с регулярными и сильными девальвациями. В такой ситуации состояние национальной валюты не позволяет фиксировать договоренности в ней, – говорит старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. – В Беларуси мы наблюдаем два последних года относительную стабильность курса рубля, интенсивное снижение инфляции, по прогнозам она будет около 7%. Экономические власти увидели возможность для таких решений именно сейчас, раньше это было бы невозможно.

Каких-то глобальных перемен в экономике в связи с отменой привязки к валюте не будет, она не начнет расти, как на дрожжах. Однако это повысит доверие к национальной валюте и будет играть на повышение ее стабильности.

Можно говорить о микроэффектах для предприятий. Любому предприятию важно балансировать валюту доходов и обязательств. Предприятие работает в Беларуси, формирует цены на товар в белорусских рублях, в них же получает выручку, а платит аренду в евро. Никто не знает, каким будет курс евро через год, поэтому предприятию сложно планировать бизнес-процессы.

Крупные предприятия чисто теоретически могут хеджировать валютные риски, для мелких предприятий не существует механизма защиты от них. Поэтому отсутствие привязки в валюте там, где в этом нет необходимости, способствует улучшению бизнес-процессов. На мой взгляд, использование валюты никому, кроме предприятий-импортеров, не нужно.

Снять напряжение в бухгалтерском сообществе

– В марте вступило в силу постановление Минтруда, в соответствии с которым ужесточились квалификационные требования к главному бухгалтеру, в частности, они включают конкретный перечень специальностей высшего образования. Анализируя этот документ, проводя консультации, мы пришли к выводу, что он вступает в противоречие с действующим законодательством и нормативными правовыми актами в сфере образования – Кодексом об образовании и ОКРБ, - говорит финансовый директор МССПиР, председатель Столичного делового клуба бухгалтеров Анатолий Гольдберг. – МССПиР подготовил письмо с подробным обоснованием нашей позиции и обратился в Минтруда и соцзащиты с предложением о внесении изменений и дополнений в постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 10.02.2017 № 7 «О внесении изменений в постановление Министерства труда Республики Беларусь от 30 декабря 1999 г. № 159» в части доработки (расширения перечня специальностей, согласно которым лица могут занимать должности бухгалтера и главного бухгалтера организации) и приведения названного Постановления в соответствие с другими нормативными правовыми актами.

Мы полагаем, что положительное решение по нашему обращению снимет напряжение в бухгалтерской среде, вызванное выходом постановления, позволит сохранить высококвалифицированных специалистов на рабочих местах, даст возможность главным бухгалтерам и бухгалтерам с иным экономическим образованием и большим опытом работы продолжать работать по полюбившейся им специальности.