МАРТ установит правила поведения на рынке

Поправки в закон «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» готовятся к рассмотрению во втором чтении. О нововведениях, которые предусматривает законопроект, рассказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец во время онлайн-конференции, организованной БЕЛТА.

Закупки без «лазеек». Действующее законодательство позволяет заказчику устанавливать определенные критерии к товару или услуге. В некоторых случаях это приводит к тому, что всем критериям соответствует заранее известный заказчику поставщик. Также МАРТ выявляет факты проведения закупок в виде процедуры запроса ценовых предложений без предварительного изучения конъюнктуры рынка, что может привести к приобретению товара или услуги по цене, превышающей среднерыночную.

В законопроекте предлагается запретить координацию организаторами закупок или заказчиками деятельности участников, а также заключение соглашения между организаторами закупок и (или) заказчиками с участниками этих закупок, которые привели или могут привести к ограничению конкуренции. Также под запретом будет создание участнику или нескольким участникам закупок преимущественных условий участия. Антимонопольные требования будут распространяться на закупки за счет собственных средств компаниями всех форм собственности. Процедура закупки, проведенная с нарушением антимонопольных требований, может быть признана судом недействительной, в том числе по иску антимонопольного органа.

О ценовом регулировании. Министерство будет переходить от ценового регулирования к установлению правил поведения на рынке. Однако, как отметил И. Вежновец, «ценовое регулирование никуда не уйдет». В первую очередь оно будет касаться потребительского рынка. А вот цены, например, на трактора, металлопродукцию «регулирует даже не белорусский рынок, а международный, ведь экономика у нас экспортно ориентированная», поэтому решено, что заниматься регулированием цен на такую продукцию нецелесообразно.

Об антимонопольном расследовании. Антимонопольные расследования очень похожи на расследования экономических преступлений по объему материалов и срокам. В проекте обновленного закона предлагается регламентировать процесс администрирования. Сейчас сроки рассмотрения заявлений сжаты до 15 дней. За это время невозможно провести антимонопольное расследование, поэтому министерство вынуждено информировать граждан и юрлиц о том, что сроки рассмотрения их обращений продлеваются по тем или иным причинам.

«Сейчас у нас больше всего дел по недобросовестной конкуренции, когда один субъект жалуется на второго, например, потому что последний неправильно использовал товарный знак, производит аналогичную продукцию с похожим дизайном и т. д. В принципе, такое дело можно рассмотреть даже за месяц, - пояснил И. Вежновец. - Но бывают дела, которые требуют больше время на обоснование и сбор доказательной базы. К примеру, дело по доступу на полки магазинов. Много торговых сетей, много поставщиков. У каждого нужно запросить материалы, которых очень много. Специалист должен все изучить, собрать доказательства, чтобы если дело будет обжаловано в суде, можно было доказать свою правоту. Дела по мере готовности выносятся на специально созданную комиссию. Если членам комиссии достаточно законодательной базы и они готовы принять решение, то оно принимается». В законопроекте предлагается установить трехмесячный срок рассмотрения обращения с возможным продлением.

ТОП-нарушений антимонопольного законодательства. Основной вид нарушений - это недобросовестная конкуренция. Удельный вес такого рода нарушений доходит до 70% от всех видов выявленных нарушений. В меньшей степени выявляются злоупотребление доминирующим положением, координация экономической деятельности, антиконкурентные действия государственных органов. Всего в первом полугодии текущего года установлено 12 нарушений антимонопольного законодательства, выдано 10 предписаний юридическим лицам, составлено 26 протоколов в отношении хозяйствующих субъектов и их должностных лиц об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования. В настоящее время только в центральном аппарате на рассмотрении находится 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства.