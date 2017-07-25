Прогноз: евро вернется к росту

Европейский Центробанк сообщил о том, что процентная ставка останется без изменений и подтвердил в экономическом прогнозе продолжение политики количественного смягчения.

«Напомню, что текущая ставка ЕЦБ составляет 0,00%. ЕЦБ ежемесячно выкупает облигации стран Еврозоны на сумму 60 миллиардов евро, - комментирует Михаил Грачёв, финансовый консультант TeleTrade. - В настоящее время количественное смягчение официально действует до декабря 2017 г. Председатель ЕЦБ Марио Драги 20 июня на пресс-конференции заявил, что Европейский Центробанк не исключает продолжение количественного смягчения и далее для достижения целевого уровня инфляции в 2,00%. Текущая инфляция в Евросоюзе в годовом исчислении составляет 1,62%. Одним из факторов, влияющих на низкую инфляцию в зоне евро, Драги назвал низкие цены на топливо».

Низкий уровень инфляции, по мнению европейских экономических властей, тормозит рост экономики ЕС и не позволяет Европейскому Центробанку начать повышение процентной ставки. В то же время ФРС США, Банк Канады и Банк Англии постепенно повышают процентную ставку. Эксперты уверены, что рано или поздно ЕЦБ также будет вынужден пойти на эти шаги, в противном случае, возникнет разрыв, и деньги из Еврозоны устремятся в более доходные экономики.

М. Драги отметил намечающийся рост мировой экономики, однако в связи с медленным продвижением реформ он пока слабый. Банкир высказал надежду на то, что рост мировой экономики поддержит экспортный потенциал Евросоюза.

«В то же время, чрезмерное укрепление евро совсем ни к чему европейским экспортерам, - отметил М. Грачёв. - Пара EUR/USD подорожала в ходе пресс-конференции Драги на 85 п.п., поднявшись до отметки 1,1567 с минимума недели 1,1478».

По мнению финансового консультанта TeleTrade, высока вероятность, что по итогам заседания ЕЦБ, которое состоялось 20 июня и принятых на нем решений, евро вернется к росту на белорусском валютном рынке и к началу следующей недели вернется на отметку EUR/BYN 2,2520.