Сезонное ускорение инфляции

По данным Белстата, инфляция за июнь составила 0,7%. При этом в годовом выражении уровень инфляции составил 6,5%. По сравнению с предыдущим месяцем инфляция ускорилась: за май цены выросли на 0,3%, а в годовом выражении инфляция составляла 6,1%.

В начале лета на прилавках появляются овощи и фрукты нового урожая, которые стоят значительно дороже старых и это заметно повлияло на рост цен в июне. В Минске капуста за июнь подорожала на 60%, морковь – на 45%, картофель – почти на 30%. Также рост инфляции спровоцирован сезоном отпусков: дорожает международный транспорт, санатории и прочите услуги. Вполне возможно, что к концу лета цены заметно упадут.

«На ускорение инфляции могло повлиять также два экономических фактора: рост курсов доллара и евро и снижение процентных ставок в экономике, - говорит Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade. -Нацбанк сейчас регулирует инфляцию путем сдерживания прироста широкой денежной массы (ШДМ), иными словами, сдерживая рост числа денег в экономике. При этом 67% широкой денежной массы в Беларуси сформировано в иностранной валюте, поэтому рост курсов доллара и евро автоматически приводит и к росту ШДМ. Что касается процентных ставок, то их снижение повышает привлекательность кредитов и одновременно снижает привлекательность депозитов, что приводит к росту потребительского спроса и, соответственно, росту цен. Но я не думаю, что влияние этих факторов было значительным».

Годовая инфляция все равно остается на рекордно низком уровне, и в настоящий момент предпосылок для ее резкого ускорения не просматривается. Ж. Кулакова прогнозирует, что по итогам 2017 г. уровень инфляции составит 5-7% – в зависимости от того, как будет складываться ситуация с зарплатами, процентными ставками и курсами валют.