Срочные валютные вклады потеряли привлекательность

В текущем году рекордным темпами растут переводные депозиты физлиц в валюте: за январь-май объем средств на таких счетах вырос на 27,3%. Срочные вклады в валюте при этом продолжают сокращаться: с начала года совокупный объем валютных средств, размещенных в срочные депозиты, упал на 2,6%.

Почему так происходит, разъяснила финансовый консультант ТелетрейдБел Жанна Кулакова:

– Думаю, что тенденция к росту переводных депозитов физлиц в валюте связана со снижением процентных ставок: сейчас редкий банк предлагает доходность выше 2-3% годовых. Необходимость платить подоходный налог, если срок размещения составляет меньше двух лет, еще больше снижает реальную процентную ставку. При этом срочные вклады сопряжены с определенными ограничениями, а переводные депозиты предполагают, что деньги всегда под рукой. На этом фоне кто-то может счесть срочные валютные вклады бессмысленными и отказаться от нескольких процентов дохода в пользу возможности свободного использования собственных средств.

Скорость оттока средств со срочных вкладов по-прежнему превышает скорость роста переводных депозитов: с января 2017 г. население забрало со срочных вкладов $180 млн, в то время как переводные депозиты выросли на $118 млн. Так что по сути валютные сбережения граждан продолжают сокращаться, здесь ничего не изменилось. Но описанные тенденции свидетельствуют о том, что человек, в распоряжении которого оказалась некоторая сумма свободных средств, скорее всего, будет выбирать между срочным вкладом в рублях или переводным депозитом в валюте, поскольку срочные вклады в валюте сейчас выглядят не очень интересно.

Если же человеку все-таки хочется хранить деньги в валюте под проценты, он может рассмотреть вариант валютных облигаций, ставки по которым в несколько раз выше. В последнее время об этом инструменте задают очень много вопросов. Люди пытаются найти альтернативу.