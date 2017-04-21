Проекты документов о раскрепощении бизнеса в доступе

Пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси вынесен на общественное обсуждение. Пакет включает в себя проекты декрета и нескольких указов. Заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич сообщил, что основные изменения в декрете предполагают упрощение процедуры открытия бизнеса и ведения своего дела.

В частности, намечен переход от разрешительного к уведомительному принципу. Однако при этом повышается ответственность бизнесмена, он гарантирует, что будет соблюдать все необходимые требования, перечень которых обещают минимизировать. «Все ныне действующие пожарные, санитарные правила будут отменены, а новые утверждены в минимальном варианте актом главы государства», - цитирует БЕЛТА В. Мицкевича.

Один из документов прописывает порядок проведения контрольно-надзорной деятельности. Предусматривается, что плановые проверки будут упразднены. По словам В. Мицкевича, останутся только внеплановые проверки и проводится они будут по строго по определенным в документе основаниям.

Также предлагается ввести институт налоговых консультантов. «Они будут нести ответственность за полноту уплаты налогов, за их правильность и отвечать, если что-то не так», - пояснил В. Мицкевич. Задача же представителей бизнеса сводится к тому, чтобы предоставлять налоговым консультантам правильные сведения.

Общественное обсуждение пакета документов об упрощении условий ведения бизнеса будет проводиться в течение месяца. Ознакомится с документами можно на Национальном правовом интернет-портале. Свои предложения и замечания, комментарии по проектам можно направлять через форму обратной связи портала.