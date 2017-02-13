Меньше всего подделывают BYN

По итогам 2016 г. работниками банковской системы Беларуси было выявлено 1129 поддельных денежных знаков, из которых 1122 – поддельные банкноты, 7 – поддельные монеты. По сравнению с 2015 г. общее количество выявленных поддельных денежных знаков увеличилось на 8%.

Больше всего фальшивых денег выявлено в столице - 48,3% всех поддельных денежных знаков, в областях страны – в пределах от 3,5 до 11,9%.

Возглавляет рейтинг фальшивок по традиции американская валюта (48,4%). На втором месте – российские рубли (38,8%), третье место заняли поддельные евро (10,6%). А реже всего фальшивомонетчики, судя по количеству выявленных подделок, занимаются «рисованием» отечественной валюты (1,7%).

Наиболее часто, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси, фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом 100 долларов – 90,3%. Поддельные банкноты номиналом 50 долларов заняли долю в 6,4%. Прирост поддельных российских банкнот номиналом 5000 российских рублей к итоговому показателю 2015 г. составил 51%, а номиналом 1000 рублей – 12,5%.

Что касается европейской валюты, то фальшивомонетчики не разменивались на купюру в 5 евро. Между тем по сравнению с итогами 2015 г. в прошлом году произошло перераспределение поддельных банкнот евро по номиналам. Количество выявленных поддельных банкнот номиналом 20 и 200 евро сократилось на 67,3% и 45% соответственно, при этом прирост поддельных банкнот номиналом 100 евро составил 50%.

Из выявленных в банковских учреждениях 19 поддельных банкнот белорусских рублей, 10 из них - образца 2009 года.