Очередное снижение ставки рефинансирования

Инфляционные процессы в стране продолжают замедляться и поэтому с 15 февраля 2017 г. снижаются ставка рефинансирования до 16% годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков – с 22 до 20% годовых.

Решение об этом было принято Правлением и Комитетом по монетарной политике Нацбанка Беларуси 7 февраля 2017 г. исходя из складывающейся в рамках прогноза динамики роста потребительских цен, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса.

Основное влияние на сдерживание инфляции продолжают оказывать монетарные факторы. Прирост средней широкой денежной массы в январе 2017 г. к январю 2016 г. составил 0,3%, что соответствует складывающимся макроэкономическим условиям, сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

В сегменте юридических лиц спрос и предложение валюты сбалансированы, что отражает тенденции, которые складываются во внешней торговле. В сегменте физлиц удерживается тренд на продажу населением валюты. Как отмечает регулятор, эти факторы создают условия для устойчивости обменного курса белорусского рубля.

На депозитном рынке сохраняется прирост рублевых вкладов населения при увеличении доли новых безотзывных депозитов в структуре вкладов.

На фоне ожидаемого замедления инфляции снижение ставки рефинансирования и ставок по операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков не приведет к их значимому изменению в реальном выражении. Это позволит сохранить реальную доходность банковских рублевых сбережений на устойчивом и привлекательном уровне.

Напомним, что с 18 января ставка рефинансирования была снижена до 17% годовых, то есть не прошло и месяца, как ставка снова снижается.