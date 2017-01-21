Ситуацию спасут акционеры?

Предприятиям, испытывающим острую нужду в финансах, правительство Беларуси подсказывает, где взять деньги: на рынке акционерного капитала.

Как отметил замминистра экономики Беларуси Дмитрий Крутой на XI международной конференции «Евразийская экономическая интеграция», еще в 2013-2014 гг. половина белорусских предприятий кредитовались под 5-7% годовых, остальные - под 25-30%. Однако объем директивного кредитования снизился с 20 млрд. долларов в 2015 г. до 12 млрд. долл. в 2016 г, а в 2017 г. упадет до 7-8 млрд. долл.

Правительство пытается подготовить почву для того, чтобы предприятия могли самостоятельно решить проблему дефицита средств, то есть воспользоваться альтернативными инструментами привлечения. При этом приватизацию как механизм привлечения инвестиций в предприятия белорусские власти в расчет практически не берут.

Бюджетом-2016 были предусмотрены весьма скромные поступления от продажи госимущества (в том числе акций) - около 22 млн. долл. В 2017 г. правительство намерено увеличить эту цифру в 6,7 раза - до 125 млн. долл. Очевидно, что для страны, где госсобственность остается доминирующей, это мизерная сумма.

С прошлого года у отечественных предприятий появилась возможность воспользоваться новым инструментом привлечения денег. 11 сентября 2016 г. вступил в силу указ №84 «О вопросах эмиссии и обращения акций с использованием иностранных депозитарных расписок», который ввел в белорусское законодательство новый вид ценной бумаги - иностранная депозитарная расписка.

Подробнее о том, как выжить предприятиям в условиях сокращения директивного кредитования, - читайте в материале Т. Маненок в ближайшем номере журнала «Директор».