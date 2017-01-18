ОАО выставляют на продажу акции

Госкомитет по имуществу расширил список предприятий, на акции которых белорусы могут обменять свои чеки «Имущество». Список увеличился на 13 открытых акционерных обществ с долей государства, среди которых Смиловичская валяльно-войлочная фабрика, Борисовский шпалопропиточный завод и Борисовский авторемзавод, «Дорстроймонтажтрест», Минский вагоноремонтный завод, Радошковичский керамический завод и др.

Напомним, что до внесения дополнений, в списке фигурировало 104 открытых акционерных общества.

Впервые так называемое «народное IPO» состоялось в нашей стране в 2012 г., когда на Белорусскую валютно-фондовую биржу были выставлены акции Минского завода игристых вин. Акции могли приобрести только резиденты и не более 999 штук в одни руки. Тогда МЗИВ было продано около 68% предлагавшихся акций, в 2013 году пришлось провести допэмиссию по количеству акций, не проданных на первом этапе. Обе сделки принесли предприятию $ 3,4 млн инвестиций. Такую практику в Беларуси намерены развивать. Однако, как заметила на пресс-конференции в МПЦ Sputnik Беларусь начальник управления учета и распоряжения акциями ГКИ Анна Корниевич, для привлечения интереса населения к рынку ценных бумаг, необходимо, чтобы акции были ликвидными, а рентабельность по ним превышала доходность по депозитам.