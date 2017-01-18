У бизнес-союзов спросят: приватизировать или нет

Сформирован предварительный перечень объектов для приватизации в 2017 г. Впервые этот список будет согласовываться с бизнес-союзами Беларуси. Перечень объектов для приватизации сформирован на основании предложений министерств и концернов. В списке 58 акционерных обществ, многие из них и в прошлом году пытались продать госпакет.

Впервые перечень акционерных обществ, подлежащих приватизации, будет согласован с бизнес- сообществом. «В этом году мы решили запросить их мнение, поскольку они формируют деловую среду. Поэтому нам мнение бизнеса будет интересно при рассмотрении этого перечня, - заявил в комментарии телеканалу «Беларусь 1» начальник главного управления Госкомимущества Дмитрий Сидоров. - Также в 2017 г. предусмотрено проведение сделок с объектами приватизации по рыночной стоимости. Соответствующие изменения внесены в законодательство».

Ранее при заключении сделок по приватизации учитывалась наибольшая цена предприятия: балансовая либо рыночная. Теперь будет формироваться рыночная цена, что приблизит процесс приватизации в Беларуси к мировым стандартам и, вероятно, заметно оживит рынок.