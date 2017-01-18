Станислав Богданкевич: о белорусской экономике

Экс-глава Нацбанка, доктор экономических наук Станислав Богданкевич 1 января отметил 80-летний юбилей, а через несколько дней провел пресс-конференцию, во время которой поделился своим мнением относительно состояния белорусской экономики.

«Стагнация, рецессия, падение образа жизни вызваны внутренними причинами. Ссылки на международный кризис ничего не стоят», - цитирует БелаПАН Станислава Богданкевича. Он считает, что ситуация в экономике Беларуси «чрезвычайно плохая». Богданкевич напомнил, что мировая экономика в среднем растет на 3% ежегодно, поэтому говорить о миром кризисе неправильно.

Анализируя состояние белорусской экономики, С. Богданкевич отметил, что он видит и положительные моменты: сбалансированность государственного бюджета и стабильный валютный курс.

Также С. Богданкевич заявил, что в нашей стране достаточно специалистов в любой отрасли, чтобы успешно провести реформы. Однако, к сожалению, их наработки не всегда реализуются, а нередко остаются невостребованными, хотя могли бы создать фундамент белорусской экономики.