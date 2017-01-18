В DUTY FREE с нового года подорожали алкоголь и сигареты

В Литве вступила в сила директива ЕС, меняющая порядок торговли в магазинах беспошлинной торговли. Суть документа в том, что только магазины Dutyfree, расположенные в аэропортах или морских портах, могут и после 1 января 2017 г. продавать товары без акцизов.

Государственная налоговая инспекция, Литовская таможня и владельцы магазинов беспошлинной торговли договорились, что у границы и на железнодорожных постах останутся магазины, но алкоголь и сигареты будут продаваться в них уже без налоговых льгот. Судьбу каждого магазина будут решать владельцы, исходя из экономической целесообразности.

Ранее в СМИ писали, что наземные магазины Duty free и вовсе закроются в странах ЕС, имеющих общую границу с другими государствами. Теперь же литовские чиновники заявляют, что говорить о том, что таких магазинов совсем не останется, преждевременно.

В директиве ЕС много новаций и только время покажет, будет ли рентабельны магазины, если разницы в цене на самые ходовые товары практически не будет.

Представитель компании Fatalitas, которая управляет магазинами на КПП в Неринге, Кибартай, Шальчининкай, Рамонишкес, Райгардас, заявил в комментарии DELFI, что с нового года все магазины на КПП закроют.

Сведений о закрытии магазинов в Медининкай, Лаворишкес, на Вильнюсском железнодорожном вокзале пока нет.

Между тем, уже произведены подсчеты и выяснилось, что алкогольные напитки в зависимости от крепости подорожали, в принципе, на незначительные суммы: от 30 центов до 1 евро за 1 литр.

Ценники на парфюмерию и кондитерские изделия в Duty free остались без изменений.

Кроме того, компания Globus Trade, которой принадлежат магазины в Медининкай, Лаворишкес и на 5 перроне Вильнюсского вокзала, имеет свой онлайн-магазин. В нем можно заказать бытовую и компьютерную технику, косметику и парфюмерию, аксессуары и детские игрушки без уплаты НДС.

Напомним, что в Беларуси магазины Duty free были закрыты с 2007 по 2013 г.