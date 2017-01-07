Что изменилось для бизнеса с 1 января?

С нового года в нашей стране вступают в силу многие нормативно-правовые акты. Изменения затронут практически все сферы, в частности, бизнес.

Итак, с 1 января все юридические лица, а также индивидуальные предприниматели обязаны работать только с электронными счетами-фактурами (ЭСЧФ). При этом уменьшились сроки «замораживания» средств, т.к. срок вычета ввозного НДС установлен до 60 дней (в 2016 г. было 90 дней).

В этом году на сайте МНС будет ежемесячно публиковаться перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням на 1-е число месяца, следующего за отчетным. Сумма задолженности указываться не будет, только УНП, название организации или фамилия ИП.

С нового года необходимо привыкать к понятию экономически обоснованных затрат, которые должны быть документально подтверждены.

Начнут действовать Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и их разъяснения: 42 стандарта и 26 разъяснений. До нового года по МСФО отчитывались только коммерческие банки и валообразующие предприятия, теперь на эту форму переходят все общественно значимые организации.

С 1 января 2017 г. НДС на все услуги электросвязи повышается до 25%. В прошлом году этот налог платили сотовые операторы и интернет-провайдеры, теперь к ним добавляются службы такси, которые работают через электронные платформы — это Uber, Яндекс-такси и другие.