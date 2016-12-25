Нет ЭСЧФ - нет налогового вычета

Министерство по налогам и сборам сообщило, что с 1 января для осуществления расчетов по налогу на добавленную стоимость и применения налоговых вычетов по нему будут использоваться только электронные счета-фактуры (ЭСЧФ).

С нового года первичные учетные документы в целях осуществления налоговых вычетов по НДС применяться не будут, поэтому отсутствие ЭСЧФ не позволит покупателю принять к вычету предъявленную сумму налога на добавленную стоимость, почеркнула пресс-служба налогового ведомства.

Кроме того, в МНС напомнили, что для защиты интересов добросовестных плательщиков в 2017 г. к плательщикам, которые не будут выставлять ЭСЧФ, могут быть применены меры административного взыскания. Напомним, что 1 июля 2016 г. все отечественные плательщики НДС обязаны использовать электронные счета-фактуры. В случае сбоя либо ограничения работоспособности портала электронных счетов-фактур плательщики обязаны не позднее пяти рабочих дней со дня возобновления работоспособности портала выставить ЭСЧФ.

На сайте МНС опубликованы актуальные вопросы функционирования ЭСЧФ, также видеоинструкция по работе с электронными счетами-фактурами.