Александр Баль: «Я взрослею вместе с публикой»

Как и многие музыкально одаренные люди, чья юность пришлась на 80-е, Александр Баль мечтал о своей рок-группе. Так оно и случилось, но в 90-е наступили непростые времена… Можно ли зарабатывать концертами, и что связывает Александра Баля с Жанет - читайте в интервью .

Александр же не представлял себя в иной стихии. Оставшись «один с гитарой», он стал петь, о чем хотелось, о чем сочинялись поэтические строки и мелодии. Постепенно он нашел свое место в бардовской среде. Как оказалось, успешно. Александр Баль – лауреат нескольких престижных фестивалей авторской песни. А еще – музыкальный руководитель Могилевского областного драматического театра.

– Каждый раз, видя вашу афишу, была уверена: Александр Баль – известный российский бард… А оказалось, наш, белорусский.

– Спасибо, что все-таки замечали афиши. А вот на концерты не ходили, иначе бы знали, что я всю жизнь живу в Могилеве. Но меня ничуть не удивляет ваше заблуждение, в России больше фестивалей бардовской песни, они хорошо раскручены, и я там выступаю.

– Вы даже лауреатскими званиями отмечены. А что можно сказать об отечественных фестивалях?

– У нас, к слову, их тоже немало. При том, что демократичнее жанра, чем бардовская песня придумать невозможно, все-таки это музыка не для всех. На эстрадные концерты часто идут повеселиться. К нам же приходят, чтобы погрустить-подумать. Такой публики всегда меньше, поэтому ажиотаж вокруг наших выступлений не настолько велик. Думаю, самый большой и известный белорусский фестиваль – «Большая бард-рыбалка». Восхищаюсь его организаторами, которые умеют найти меценатов. Увы, я такого таланта лишен напрочь.

– Мои друзья, кстати, бывают на бард-рыбалке, рассматривая фотографии, я завидую их жизни в палатке, но так ни разу и не съездила с ними именно из-за палатки.

– А вы попробуйте! Сейчас такие палатки, что по уровню комфорта не уступают гостиницам. Впрочем, на фестивале важнее всего дружеская атмосфера. Здесь на равных студент, пенсионер, бизнесмен.

– А в Минске концертный зал «Верхний город», наверное, не самая привычная площадка для человека с гитарой?

– То есть вас смущает, что там не будет палаток, а красивый зал, скорее похожий на храм? (улыбается). На самом деле площадка прекрасная. Бывал там, как зритель. Действительно, атмосфера особая - уютная, душевная, возвышенная, что ли… На каждый концерт приходит именно своя публика. Для артиста большая радость, когда в зале нет случайных людей.

– Вместе с вами выступит Жанет. Неожиданный альянс…

– Все привыкли, что Жанет поет легкие эстрадные песенки. На мой взгляд, ей прекрасно удается лирика, в том числе и романсы. Это абсолютно не чуждо моей программе. Думаю, будет интересно. Как говорят обычно? Пользуясь случаем, хочу пригласить ваших читателей…

– Пользуйтесь, если они – ваша целевая аудитория. Расскажите о вашей публике.

– Можно сказать, что я взрослею вместе с публикой. Поэтому, в основном, это уже серьезные, состоявшиеся люди. Впрочем, бывают и новички. Человек интересуется, что-то ищет, находит в сети выступление, чем-то оно его зацепило и приходит на концерт. А еще - это дети. Те самые, которых мы видим на детских представлениях. Вот уж больше 20-ти лет я работаю в театре и частенько сочиняю песенки для всевозможных спектаклей-сказок.

– Специально на сайте послушала детские песни. Они очень симпатичные. Но если бы не знала, что это ваша работа, то никогда бы «не совместила» со взрослыми. Прежде всего, по манере исполнения.

– Все очень просто. На сцене с гитарой – это я. А детские песни поет артист, который перевоплощается то в тетушку Простуду, то Котофея. Это не значит, что для детей можно писать левой рукой и петь вполголоса. Дети, слушая песню, должны чему-то научиться, поразмышлять, причем подать это нужно в легкой, игровой форме. Иногда в спектакле три песни, и дети ни в коем случае не должны догадаться, что их поет один и тот же дяденька.

– Может ли артист зарабатывать концертами?

– А почему нет? Если зритель покупает билет – это в какой-то степени показатель доверия. Зачем тогда концерты, если на них не будут ходить? Для самовыражения достаточно и дома музицировать. Мне интересно общаться со зрителем, создавая вместе, как говорил Станиславский, неповторимую «душевную акустику». Поэтому я рад, что у меня есть потребность и возможность выкладываться, а у публики – получать мою эмоцию. Не хочу показаться пафосным, но если артист с публикой на одной волне – это самый высокий гонорар, который никогда не девальвирует и не деноминируется.