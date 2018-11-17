Белорусский Дед Мороз возглавляет ТОП-10 «коллег» из стран СНГ

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых лучших и популярных Дедов Морозов в странах СНГ и Грузии у российских туристов зимой 2018 — 2019 г.

Рейтинг представлен по результатам анализа посещений туристами резиденций Дедов Морозов.

Главный российский Дед Мороз отмечает свой День рождения 18 ноября 2018 г. в городе Великий Устюг Вологодской области. В этот день Дед Мороз зажигает огни на первой новогодней елке в России и встречает Морозов со всей страны и государств СНГ.

Топ-10 Дедов Морозов стран СНГ:

Дзед Мароз (Беларусь)

Аяз Ата (Казахстан)

Шахта Баба (Азербайджан)

Каханд Папа (Армения) мфу

Корбобо (Узбекистан)

Мош Крэчун (Молдова)

Аяз Ата (Кыргызстан)

Бобои Барфи (Таджикистан)

Аяз Баба (Туркменистан)

Товлис Папа (Грузия)

Белорусский Дзед Мароз — Зюзя и его внучка Снягурка встречают гостей в своей резиденции в Беловежской пуще в Брестской области. Резиденция Дзеда Мароза, основанная в 2003 г., находится в 340 километрах к юго-западу от Минска. Белорусского Деда Мороза ежегодно посещают 150 тысяч туристов, а в 2013 г. Дзед Мароз принял милионного гостя в Беловежской резиденции.

На территории Поместья Дзеда Мароза площадью 15 га находятся Дом Деда Мороза с тронным залом, живая Новогодняя Елка высотой более 40 метров, Терем Снегурочки, Скарбница для хранения ценных сокровищ (письма, рисунки и подарки детей), Волшебная мельница для превращения плохих поступков в пыль и песок, поляна Двенадцати Месяцев, аллея знаков Восточного Календаря, «Хата Деда Мороза» для угощений блюдами белорусской кухни, мастерская Матушки Зимы и Музей ледяного быта.

Источник: «ТурСтат»