Январь 2017: итоги прошедшего месяца

В первый месяц нового года чиновники стремятся повысить рейтинг страны на международной арене, разрабатываются планы, но пока нет ясности, будут ли они успешно реализованы. Падение доходов населения создает пессимистичное настроение у представителей бизнеса. В этом мире все взаимосвязано и нам еще предстоит узнать, как внешнеэкономическая политика нового американского президента повлияет на экономику других стран.

Идти по курсу, которого нет

- За последнее время два события привлекают внимание. Во-первых, это активные действия МИД (и не только) по вступлению Беларуси в ВТО до конца года. Данное решение можно только приветствовать, ведь таким образом мы можем повысить доверие к экономическим и политическим институтам страны, - уверен эксперт по экономике ОО «Дискуссионно-аналитическое сообщество «Либеральный клуб» Антон Болточко. - В качестве второго важного события я бы выделил принятие Правительством комплекса мер по реализации очередной «пятилетки». В списке мер мы можем найти решения, которые хоть и являются запоздалыми, но все-таки остаются актуальными для развития нашей экономики.

Стоит добавить одно «но». Несмотря на положительные новости с фронта, все эти действия (как намерения вступить в ВТО, так и утвержденный комплекс мер) не дают четкого понимания куда же двигается Беларусь. Не хватает четкой стратегии экономического развития страны, которая бы объединяла государство, бизнес, гражданское общество - в целом страну. Без нее будет очень тяжело оценить успешность выполнения поставленных правительством задач. Даже если все намеченные планы будут выполнены, то все-равно будет сложно ответить на вопрос «Приблизились ли мы к пункту назначения?», если мы его не знаем. Таким образом можно констатировать, что Беларусь пока что продолжает дрейфовать в океане экономической неопределенности, чем идет по заданному курсу, которого нет.

Нужна перезагрузка

- Если учесть тот факт, что большая часть малого и среднего бизнеса Беларуси работает для рядового населения, то перспективы вырисовываются негативные, - считает директор ООО «ИнолексЭнерджи» Андрей Бедунько. - В первую очередь, упали реальные доходы населения: за период январь-ноябрь они снизились на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 г. План правительства по росту на 0,5% скорее всего не сбудется (узнаем об этом в феврале после подведения всех итогов).

И все это происходит на фоне так же стабильно падающего второй год подряд ВВП. В 2016 г. мы получили падение на 2,6% к значениям 2015 г. (по итогам которого падением составило 3,8%). В новостях мелькают новости о предприятиях, которые попадают в стадию банкротства или близки к этому. В правительстве начинают говорить о сокращениях на госпредприятиях для оптимизации расходов.

Сюда же можно добавить общий рост цен и значительный рост стоимости коммунальных услуг и энергоносителей для населения. Вдобавок вспомним, что в целом за девять месяцев (январь-сентябрь 2016 г.) в наличной и безналичной форме жители Беларуси на чистой основе продали $ 1,43 млрд. Вывод: в первоочередных сферах расходы растут, доходы падают, люди проедают запасы.

Это все дает понимание простой истины: если ваш бизнес ориентирован на рядовых людей, а ваш товар не является товаром первой необходимости, то спрос на него будет падать. И ничего с этим не сделаешь. Применяя современные технологии и улучшая модель продаж, можно перераспределить долю рынка среди конкурентов и увеличить свой процент, но в общем это не улучшит ситуацию. Доходы бизнеса в этом сегменте будут падать. И очень заметно это по общепиту: по большому количеству закрывающихся кафе, на месте которых открываются новые и часто тоже закрываются. По данным Белстата, товарооборот общественного питания по итогам 2016 г. упал на 3,2% (после падения на 5,1% в 2015 г.). Все больше люди выбирают есть и пить дома (алкоголь в кафе и ресторанах тоже потерял позиции), чем выйти куда-то и провести время в приятном месте.

Такая ситуация сложилось, и именно с такой тенденцией придется работать в 2017 г. Нашей экономике нужна серьезная реформа – перезагрузка. Я уверен, что многие бизнесмены хотят этого и готовы активно работать, чтобы ситуация в стране начала улучшаться.

«Трампоэкономика» намерена потрясти мир

- В январе начались процессы перестройки мировой экономики. Главным инициатором этого стал Дональд Трамп, пришедший к власти в США. Суть его внешнеэкономической политики проста: все - для Америки, ее интересы - прежде всего! – отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономический отношений БГУ Елена Семак. - Он хочет перекроить экономическую карту мира за счет создания энергонезависимости США (а значит сократятся доходы экспортеров нефти), реиндустриализации страны (а значит замедлиться экономический рост развивающихся «стран-мастерских мира»), укрепления финансовой системы (а значит сильный доллар продавит вниз мировые цены на нефть, газ, металлы, продовольствие и приведет к оттоку капитала в США).

Поэтому появилось в январе новое понятие «трампоэкономика». Во-первых, это многомиллиардные государственные инвестиции в инфраструктуру. Во-вторых, снижение подоходных налогов и налогов на прибыль. В-третьих, существенное увеличение военных расходов. В-четвертых, отмена реформы здравоохранения и всех других «социалистических» законов времен президентства Обамы и чрезмерной регуляции во многих сферах, включая финансовую. Январь дал старт перезапуску экономики США – посмотрим насколько все это удастся!