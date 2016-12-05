5-18 декабря 2016: Главное событие в экономической жизни страны

Наши эксперты рассказали о значимых событиях первой половины декабря. Комментарии в основном минорные: есть опасения, что период относительного благополучия на финансовом рынке завершится и начнется инфляция. Минтруда предлагает отнюдь не символическую плату за цифровую подпись для сдачи отчетности в ФСЗН.

«Скрытое включение печатного станка»

- Главным событием начала декабря стало сообщение «Беларусбанка» о выдаче кредитов на жилье по ставке 12% годовых, - уверен Геннадий Терпиловский, учредитель компании «Центр событий АртТерра», интерим-менеджер. - Это может простимулировать небольшой рост ВВП в 2017 году. Ведь эти деньги появятся на рынке через заработные платы строителей и работников предприятий строительной отрасли. Вполне возможно, что такое «скрытое включение печатного станка» может подстегнуть и инфляцию, а также, в случае закупки на цели строительства импортного сырья – то оказать давление и на валютный рынок.

С учетом положений Постановления Совмина №103 от 8 декабря 2016 год можно ожидать и включения господдержки и других программ, что действительно может запустить новый виток инфляции. Учитывая «убедительную просьбу» А.Г. Лукашенко поднять в следующем году до 500$ - такой сценарий весьма возможен.

Как реформировать аппарат госуправления?

- Шестого декабря прошла наша вторая конференция «В поисках баланса: как соотнести реформу государственного управления с вызовами, стоящими перед Беларусью». Цель это конференции – обсудить возможные шаги по реформированию системы государственного управления в Беларуси в нескольких актуальных направлениях, - рассказала Инна Ромашевская, руководитель исследований проекта BIPART (Белорусский институт реформы и трансформации). - Почему мы решили проводить такую конференцию с участием зарубежных экспертов, представителей научного сообщества, практиков и общественных активистов?

Во-первых, у нас в стране идет довольно активное обсуждение необходимых экономических реформ. Но при этом не часто говорится о том, что для успешного проведения экономических реформ – например, приватизации, стимулирования развития частного бизнеса – необходимо иметь профессиональный и эффективный госаппарат. Как создать такое правительство, чем оно должно заниматься (а чем не должно), на каких принципах должна строиться его работа – предмет отдельного разговора. На нашей конференции выступал Даниэль Иварссон, эксперт международной организации SIGMA, которая помогает проводить такие реформы во многих странах, в том числе в странах бывшего СССР.

Во-вторых, многие реформы госуправления направлены, например, на более эффективное использование информационных технологий в госуправлении – и у многих наших соседей тут действительно есть чему поучиться. Электронное правительство – это не только удобство для граждан, но и сокращение возможностей для коррупции. Ведь нехватка прозрачности, например, в государственных закупках, зачастую приводит к коррупции в самых разных ее проявлениях. На нашей конференции выступали эксперты из Грузии и Украины, которые рассказывали о шагах, которые предпринимаются в их странах для того, чтобы наиболее полно использовать такие возможности.

Сто долларов за право заплатить налоги!

- Минтруда озвучило очередное скандальное предложение: с 1 января 2017 г. ввести плату за цифровую подпись для сдачи отчетности в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), - заявил Ярослав Романчук, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса. - Размер – в эквиваленте более $ 100. До этого ключ выдавался бесплатно.

Вдумайтесь: чтобы заплатить налоги, коммерческая организация или ИП должны заплатить $ 100!

Сто долларов за право заплатить налоги! Это как платить за выезд за границу, за право не работать, за право ходить по тротуарам на высоких каблуках, за вход в поликлинику или школу.

Перед правительством стоит очень простая задача. Для широкого использования преимуществ e-government (электронное правительство) каждому гражданину нужно дать свой индивидуальный, электронный ключ, как идентификационный номер в паспорте. Казалось бы, что может быть проще? Или для каждой коммерческой организации присвоить один электронный ключ – для проведения всех операций он-лайн?

Нет же, белорусские распорядители чужого не ищут лёгких путей для людей. Сегодня для каждого бизнеса навязывают от пяти до двенадцати ключей, в зависимости от сферы деятельности.

И эти же люди, которые заставляют предпринимателей платить сотни долларов за простой набор электронных цифр и знаков, потом говорят, что они поддерживают малый средний бизнес, самозанятость и предпринимательство в целом. Вероятно, они поддерживают предпринимателей только по дороге к банкротству.